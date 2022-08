Ad Ischia vietati i falò in spiaggia la notte di Ferragosto

(ANSA) - ISCHIA, 12 AGO - Sarà un Ferragosto senza falò sulla spiaggia per Ischia: sono stati vietati i fuochi sugli arenili per la sera del 15 agosto, un evento atteso da turisti ed ischitani, da parte di tutti e sei i comuni dell'isola verde.

Nelle ultime ore infatti sono state emanate ordinanze ad hoc da parte dei sindaci di Ischia, Forio, Barano, Lacco Ameno e dal commissario prefettizio di Casamicciola ma non saranno possibili i falò neppure sulla spiaggia di Sant'Angelo considerando che a Serrara Fontana vige già da alcune settimane il divieto assoluto di accendere fuochi in tutto il territorio comunale, a terra come sulla battigia.

In qualche caso, come per la spiaggia dei Maronti nel comune di Barano, l'ordinanza vieta anche di trasportare sulla spiaggia legna e materiale infiammabile e di montare tende; per tutti i comuni la finalità del divieto è comunque la stessa, tutelare la quiete pubblica mantenendo l'ordine pubblico ma anche impedire che spiagge di grande pregio e bellezza come Citara, Cava dell'Isola o San Montano (dove di recente sono venute alla luce oltre 90 tartarughe) subiscano danni ambientali.

Per Enzo Ferrandino sindaco di Ischia: "Non è un divieto contro qualcuno, men che mai contro i giovani: vogliamo solo tutelare le nostre spiagge, un patrimonio dal valore inestimabile. Falò e bivacchi finiscono inevitabilmente per danneggiare gli arenili, pensiamo ai bagnanti che il giorno dopo al Ferragosto, anche di prima mattina, si recano in spiaggia. Vogliamo che i giovani si divertano e amino quest'isola, rispettandone il territorio e le sue fragilità" (ANSA).