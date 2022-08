Musica e parole, Danilo Rea e Luciano Blondini a Velia

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Pianoforte e fisarmonica. Le note si fondono per diventare melodia inedita affidata alle sapienti mani di due musicisti riconosciuti a livello internazionale.

Danilo Rea e Luciano Biondini regaleranno al pubblico della rassegna 'Musica & Parole' una performance definita di particolare emozione. Appuntamento per domani, venerdì 12 agosto, alle ore 21. Lo spettacolo si svolgerà a Velia nell'area archeologica del quartiere meridionale e del teatro sull'acropoli, sotto l'imponente torre medievale, simbolo della città.

I poeti della canzone italiana saranno reinterpretati dai due performer in un connubio perfetto tra poesia e musica.

Un'alchimia tra due stili improvvisativi che si perdono e si ritrovano in un gioco armonico totalmente inaspettato e per questo motivo avvincente. La perfetta fusione di esuberanze creative che si fonderanno con intime melodie in grado di rievocare, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana.

La scelta di inserire gli spettacoli nell'offerta culturale del Parco è finalizzata alla promozione e valorizzazione dei due siti archeologici per donare al pubblico un'occasione diversa dalla visita diurna per scoprire le due antiche città magno-greche.

"I templi di Paestum, il quartiere meridionale di Velia e il teatro sull'acropoli prendono nuova vita quest'estate attraverso musica, teatro, danza, cinema, scienza e letteratura - dichiara il direttore del Parco - Tiziana D'Angelo - Non si tratta semplicemente di offrire scenari suggestivi per questi spettacoli, ma di creare attraverso l'arte nuove e originali opportunità di dialogo e valorizzazione reciproca tra cultura antica e contemporanea, tra passato e presente. Con il fondamentale supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione di enti locali e regionali, un ciclo vivace di appuntamenti aprirà le porte del nostro Parco in queste sere d'estate, coinvolgendo molteplici segmenti di pubblico. In particolare, la rassegna "Musica&Parole" porterà a Paestum e Velia cantanti e musicisti di fama nazionale e internazionale, arricchendo ulteriormente il nostro straordinario patrimonio culturale". (ANSA).