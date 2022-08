Maltempo in Irpinia:agronomi, "Alzare asticella prevenzione"

(ANSA) - AVELLINO, 11 AGO - "E' necessario alzare l'asticella della prevenzione con programmi di lungo respiro che considerino gli eventi estremi". Così Antonio Capone, presidente degli agronomi e forestali della provincia di Avellino all'indomani del nubifragio che ha duramente colpito martedì pomeriggio il territorio del comune di Monteforte Irpino.

L'ultimo di una serie di eventi che nell'arco di una settimana, "ha messo in ginocchio il settore agricolo: alla perdita del 30 per cento delle produzioni di vino, olio, frutta e prodotti orticoli causata dalla siccità -spiega Capone - si aggiungono i danni dovuti alla scarsa manutenzione degl alvei dei fiumi mai puliti e valloni che diventano discariche". In questa situazione, conclude il presidente degli agronomi, "è diventato impossibile fare agricoltura in mancanza di tecniche agronomiche o protezioni: siamo in un perenne stato di emergenza, con le nostre produzioni a rischio e le aziende agricole al collasso". (ANSA).