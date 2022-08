Gdf scopre "serra casalinga" di marijuana nel Salernitano

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Una serra artigianale realizzata in casa per la coltivazione di marijuana è stata scoperta e sequestrata a Baronissi (Salerno) dai finanzieri, nel corso di un'operazione che ha portato alla denuncia di 44enne, già noto perché con precedenti per spaccio. I militari del Gruppo di Salerno delle Fiamme Gialle, sulla base di informazioni investigative, hanno fatto irruzione presso l'abitazione del 44enne, scoprendo all'interno sei vasi contenenti ciascuno una pianta di canapa indiana dell'altezza di un metro, nonché 35 grammi di sostanza liofilizzata. La vera e propria serra artigianale era invece nella camera da letto dell'uomo, dove sono stati trovati un impianto di illuminazione e areazione, un termo-igrometro per la misurazione del livello di umidità con dentro una pianta di marijuana in piena infiorescenza; i finanzieri hanno anche rinvenuto due essiccatori, un tritatore per la macina dello stupefacente, flaconi di fertilizzanti, tutto l'occorrente dunque per coltivare e far crescere al meglio le piantine. (ANSA).