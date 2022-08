A Casertavecchia torna il "Settembre al Borgo" di Avitabile

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Tornerà ad inizio settembre la manifestazione più longeva della provincia di Caserta, giunta alla cinquantesima edizione: si tratta di "Settembre al Borgo", in programma dal primo al quattro del prossimo mese al borgo medioevale di Casertavecchia. Ad annunciarlo gli assessori comunali di Caserta Emiliano Casale (vicesindaco e assessore agli eventi) ed Enzo Battarra (Cultura). "Il Settembre al Borgo 2022 - dice Casale - sarà un'edizione speciale che nasce dal percorso avviato negli ultimi anni dal maestro Enzo Avitabile, per il quinto anno consecutivo direttore artistico della kermesse. La manifestazione spegne cinquanta candeline e, per l'occasione, radunerà nel borgo di Casertavecchia strumenti, sonorità e culture di ogni parte del mondo. Saranno quattro serate importanti, quattro anteprime - aggiunge Casale - nella quali la tradizione musicale campana si contaminerà con le esperienze internazionali dei prestigiosi ospiti previsti. Si tornerà alle origini con la location di piazza Vescovado e non mancherà l'atteso appuntamento con la lettura ed il giornalismo di "Un Borgo di Libri" nelle corti e nei cortili del borgo medievale". L'assessore alla Cultura Enzo Battarra spiega che "il Maestro Avitabile ha voluto privilegiare il mondo della ricerca musicale e teatrale piuttosto che proporre al pubblico nomi da hit parade. E' un cartellone che punta su anteprime e su produzioni che nascono nel luogo, con ospiti internazionali di alto profilo. Questo è lo spirito del festival". (ANSA).