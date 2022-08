Napoli: arriva Sirigu, visite mediche e poi la firma

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Salvatore Sirigu è giunto a Villa Stuart, clinica di Roma, per le visite mediche prima di firmare il suo contratto con il Napoli. Sirigu, 35 anni, svincolato dopo l'ultimo anno al Genoa, firmerà un annuale con opzione per la stagione successiva e sarà a questo punto la riserva del titolare che al momento rimane Meret.

Ma non è ancora chiaro se il 25enne portiere che fa anche parte del giro della Nazionale firmerà un rinnovo, e sembra invece che difficilmente resterà a Napoli, anche per il rapporto con Spalletti che non è più di grande fiducia. Il club azzurro sta infatti proseguendo l'inseguimento a un nuovo titolare a partire da Kepa del Chelsea in possibile prestito e Keylor Navas, pronto a lasciare la panchina del Paris Saint Germain per giocare da titolare in un altro club di suo gradimento. (ANSA).