Droga e armi nel trolley, arrestata

(ANSA) - NAPOLI, 09 AGO - Un trolley pieno di armi e droga, nascosto in un vano ricavato sotto al balcone di casa. I carabinieri della stazione di Afragola lo hanno sequestrato ad una trentaseienne del posto, già nota alle forze dell'ordine.

Per questo motivo è finita in manette per detenzione di droga a fini di spaccio, detenzione abusiva di armi clandestine ed è ora in carcere, nel penitenziario femminile di Pozzuoli.

Durante una perquisizione, i militari hanno trovato in una valigia 3 pistole e stupefacenti sufficienti a confezionare centinaia di dosi, una Beretta 92FS calibro 9x21 con matricola abrasa e due scacciacani con tappo rosso e relativo munizionamento. Poi 30 grammi di cocaina, 700 di hashish, 92 di marijuana e 4 bilancini per pesare le dosi.

Infine in un marsupio c'erano 3.570 euro che i militari hanno sequestrato perché ritenuti provento illecito. (ANSA).