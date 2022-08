Covid: Campania; solo 5700 test, indice di contagio al 18,3%

(ANSA) - NAPOLI, 08 AGO - Sono 1.051 i positivi di oggi al Covid in Campania su 5.744 test effettuati, per un indice di contagio pari al 18,3%, in lieve flessione rispetto al 18,82% fatto registrare ieri e calcolato su oltre 14mila test fatti. Il quotidiano bollettino della Regione Campania fa registrare un nuovo decesso nelle ultime 48 ore; che si va ad aggiungere ad altre 15 morti risalenti ai giorni scorsi ma registrate solo nella giornata di ieri.

Salgono ancora di una unità i posti letto di terapia intensiva occupati (ora sono 24 a fronte dei 23 di ieri). In ulteriore calo, invece, i posti letto di degenza occupati: 503 (.-9) (ANSA).