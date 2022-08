Controlli cc sul monte Faito,denunciato uomo con una bomba

(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - Un fucile sequestrato, con decine di cartucce e denunciato un ventenne trovato in possesso di una bomba: è il bilancio degli ultimi controlli effettuati dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Green life, questa volta nel comune di Vico Equense, sul monte Faito.

I baschi rossi dei carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia continuano dunque a supportare i militari dell'Arma delle varie stazioni del comando provinciale di Napoli in questa attività di perlustrazione dellle aree boschive, setacciando i luoghi più inospitali del territorio.

In un fondo, nascosto sotto terra, è stato rinvenuto un fucile Benelli calibro 12, oggetto di furto. Con l'arma anche 28 cartucce a palla singola. In un terreno riconducibile ad un 59enne del posto hanno poi trovato un ordigno esplosivo improvvisato e alcune proiettili calibro 12 e 22. L'uomo è stato denunciato. La bomba, capace di distruggere un'auto, è stata neutralizzata sul posto dai carabinieri dell'aliquota artificieri anti-sabotaggio del reparto operativo di Napoli. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).