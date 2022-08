Carabinieri: gen. Rispoli visita compagnia e stazioni Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - Il generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, comandante interregionale Carabinieri "Ogaden", competenente nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Ischia e tutte le Stazioni dipendenti di Ischia, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio e Procida, nonchè la locale Motovedetta.

L'ufficiale, accompagnato dal comandante della Compagnia, il capitano Angelo Pio Mitrione, ha incontrato i militari presenti ai reparti ringraziandoli per "l'impegno profuso nelle attività quotidiane", particolarmente intensificate nella stagione estiva, apprezzando gli "ottimi risultati raggiunti". Il generale ha quindi sottolineato l'importanza del ruolo dei Carabinieri quale "presidio di legalità e prossimità, in ogni luogo e in ogni condizione, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e la civile convivenza". (ANSA).