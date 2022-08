Porticciolo abusivo a Posillipo per 53 barche, sequestrato

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - E' guerra agli ormeggi abusivi a Napoli da parte delle forze dell'ordine che oggi hanno sequestrato, a Posillipo, uno specchio d'acqua di circa tremila metri quadrati dove erano ormeggiate abusivamente 53 imbarcazioni da diporto.

L'intervento è stato condotto stamani dagli agenti del Commissariato Posillipo, da personale della Capitaneria di Porto e dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, con il supporto del Nucleo sommozzatori della Polizia, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica della regolarità degli ormeggi, proprio per contrastare i fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo.

I controlli si sono in particolare focalizzati sullo specchio d'acqua davanti alla località di Riva Fiorita ed è qui che è stato sequestrato un vasto specchio d'acqua occupato abusivamente da decine di natanti. Denunciato un 47enne napoletano, con precedenti, per "invasione di terreni o edifici e abusiva occupazione di spazio demaniale" secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione. (ANSA).