Covid: Campania; incidenza al 18,4%. 11 le vittime

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - Sono 4003 i positivi del giorno in Campania su 21.734 test effettuati per un tasso di contagio pari al 18,41%, in calo di oltre un punto rispetto all'analogo dato fatto registrare ieri che si attestava al 19,5%. Si registra una vittima nelle ultime 48 ore che va ad aggiungersi ad altri 10 decessi verificatisi in precedenza ma registrati ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 24 (+3 su ieri). Quelli di degenza occupati sono 599 (-20 rispetto al dato di ieri). (ANSA).