Aggredisce con forbici addetto supermercato, 25enne in manette

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - Un 25enne è stato arrestato dai poliziotti all'esterno di un supermercato di Napoli, in via Michele Parise, zona Poggioreale, poco dopo aver colpito con delle forbici da cucina un dipendente dell'attività; la vittima è stata ferita al torace.

I poliziotti del Commissariato Poggioreale e dell' Ufficio Prevenzione Generale della Questura sono intervenuti durante il servizio di controllo del territorio su segnalazione della Centrale Operativa; arrivati sul posto, gli agenti hanno visto il 25enne che fuggiva, e poco dopo lo hanno raggiunto e fermato in seguito ad una colluttazione, accertando che poco prima aveva colpito il dipendente del supermercato. Il 25enne, residente a Massa di Somma e con precedenti, è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).