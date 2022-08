Napoli: Schiavo, su Galleria Umberto pronti a fare nostra parte

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - Confesercenti Campania è uno dei firmatari dell'accordo per la riqualificazione urbana della Galleria Umberto I di Napoli. Parteciperà mettendo a disposizione la vigilanza privata per la notte e un supporto sulla video sorveglianza.

"Crediamo da sempre nella cooperazione, nella sinergia, e questo verbale di intesa è una dimostrazione che insieme si può fare - ha sottolineato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania - Siamo pronti a fare la nostra parte anche in questo caso e siamo felici di far parte di questo tavolo. Solo tutti insieme possiamo rilanciare la Galleria Umberto, nella sicurezza e nell'indotto economico".

"A nome dei nostri iscritti e degli imprenditori vogliamo ringraziare le istituzioni, con il Prefetto Palomba e il sindaco Manfredi in primis, e le forze dell'ordine per l'impegno per questa iniziativa e per il futuro di questa zona - ha aggiunto - Li ringraziamo anche perché in questo modo si parla alla "pancia" degli esercenti, coinvolti e finalmente ascoltati sulle esigenze primarie di questa Galleria. Sono pronti a fare la propria parte a 360 gradi". (ANSA).