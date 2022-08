Napoli: prefetto, accordo Galleria è segnale importante

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - ''Oggi non vorrei fare polemiche e lasciamo una pagina aperta sottolineando che si parla sempre di più di una sicurezza integrata e partecipata anche da parte dei privati. Io dico lavoriamo insieme, Napoli ne ha bisogno''. Così il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a margine della firma del protocollo per gli interventi di riqualificazione e sicurezza della Galleria Umberto che non è stato siglato dai condomini privati.

Palomba ha sottolineato l'importanza dell'accordo definito ''un passaggio importante. E' stato un lavoro abbastanza complesso ma che ci ha portato a chiudere una pagina nell'interesse di Napoli. Stiamo lavorando a fondo per una riqualificazione della zona centrale". E' un segnale importante - ha aggiunto - perché vede la partecipazione di tantissime istituzioni molto rappresentative del territorio e soprattutto la partecipazione delle associazioni e il contributo che verrà offerto da Banca Intesa che ha già investito in Galleria d'Italia e spero che andremo avanti con la riattivazione degli spazi al Plebiscito''.

