Legambiente, "Circum una farsa che diventa tragedia"

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - "La farsa 'viaggiare in Circumvesuviana' ogni giorno si trasforma in tragedia. Corse che saltano, linee soppresse, convogli 'revampizzati' che non funzionano. Un inferno non solo per il caldo per migliaia di turisti e pendolari ostaggi di un ente che invece di far viaggiare treni e garantire efficienza del servizio a tutela dei pendolari e turisti, paradossalmente dai treni i viaggiatori li fa scendere. E come ciliegina sulla torta per pendolari e turisti arriva l'aumento del biglietto". Lo sottolinea in una nota Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, che dice "basta con il palleggio di responsabilità".

"Le chiacchiere - afferma l'associazione ambientalista - stanno a zero. La Circumvesuviana è un servizio colabrodo che fotografa incapacità e inefficienza della classe politica sul fronte del trasporto pubblico. Alla politica per una volta chiediamo di tornare sulla terra e lasciare per un attimo il racconto fatto di lamentele, di scaricabarile, di scuse e di quello che era e potrebbe diventare. E' una vera emergenza che richiede corresponsabilità di tutti gli attori. Mettete da parte le polemiche, e sedetevi al tavolo per affrontare nel breve e medio periodo una situazione vergognosa. Forse potrebbe aiutare se amministratori, presidenti, assessori scendessero tra la gente come dovrebbe fare la sana politica. Una proposta: provate anche voi il brivido di una 'giornata di ordinaria follia' prendete un treno insieme ai pendolari e turisti magari nelle ore più torride. Tornerete sicuramente arricchiti di disservizi, disagi e di sconforto utili per per intervenire e tutelare i pendolari unici veri sconfitti di questa situazione che perdura da anni". (ANSA).