Afragola, divieto lavoro nei campi durante le ore più calde

(ANSA) - AFRAGOLA, 02 AGO - Divieto assoluto di lavoro agricolo nei campi dalle ore 12.30 alle ore 16.30 fino al 31 agosto 2022. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco di Afragola Antonio Pannone, necessaria - si sottolinea dal Comune - "per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori impegnati in questo periodo, caratterizzato da temperature molto elevate, nella raccolta nei campi e la cui attività si svolge prevalentemente all'aperto, senza possibilità di protezione dalle maggiori criticità climatiche". (ANSA).