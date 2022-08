Terra Fuochi: Costa incontra don Patriciello, eroe nostro tempo

(ANSA) - NAPOLI, 01 AGO - "Questa mattina ho avuto l'onore di incontrare padre Maurizio Patriciello, eroe del nostro tempo.

Fulgido esempio di fede, coraggio, amore per la propria terra.

Ammiro la sua forza e la capacità di non arrendersi davanti ai soprusi e alle minacce. È un modello per le generazioni future e per chi quotidianamente è impegnato a rendere il nostro Paese un posto migliore. Ho voluto fortemente essere oggi a Caivano, anche a nome del Governo, per testimoniare la mia vicinanza al territorio campano e ribadire a don Maurizio che non è solo".

Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l'Italia), a margine dell'incontro con don Maurizio Patriciello.

"In forza della delega Salute e Ambiente - prosegue il sottosegretario - sono impegnato a promuovere progetti sul territorio nazionale in campo ambientale e sanitario, anche in un'ottica di prevenzione, e a sostenere la cultura One Health.

Del resto lo sappiamo bene: non c'è salute senza tutela dell'ambiente. La Terra dei Fuochi è la dimostrazione di come ambiente e salute siano legati in maniera inscindibile. Siamo coscienti delle problematiche che affliggono la Campania, terra meravigliosa, e del sacrificio quotidiano profuso da uomini come padre Maurizio. Per questo rinnovo il mio impegno a destinare risorse in questa direzione con l'obiettivo di fornire risposte concrete alla comunità. Si tratta di battaglie giuste per il bene comune e per la salute di tutti noi. La sanità è un tema che deve unire", conclude Costa. (ANSA).