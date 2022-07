Ragazzino di 12 anni muore in un parco acquatico

(ANSA) - SALERNO, 30 LUG - Un ragazzino di 12 anni è morto in un parco acquatico di Battipaglia (Salerno). Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Secondo quanto si apprende, il 12enne - originario di Pompei (Napoli) - si era da poco lanciato da uno scivolo. Arrivato in acqua, è riuscito ad uscire dalla piscina ma poi la situazione è precipitata. Il decesso, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato provocato da un malore o da un colpo subito mentre percorreva lo scivolo. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale.

