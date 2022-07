Ai domiciliari, in giro senza casco, patente e assicurazione

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Sono da poco trascorse le 16 e un uomo se ne va in giro a bordo del proprio scooter in via Ranieri a Napoli. Il centauro non si preoccupa di indossare il casco né tantomeno che il mezzo sia sprovvisto della prevista assicurazione. Tanto, in effetti, non ha mai neanche conseguito la patente. Tutto questo però passa in secondo piano perché l'uomo - un 43enne . dovrebbe essere agli arresti domiciliari nella sua abitazione di san Giovanni a Teduccio.

Una gazzella del nucleo radiomobile di Napoli ferma l'uomo che tenta di eludere il controllo fornendo delle false generalità smascherate in pochi minuti.

Il 43enne è stato arrestato e risponderà dei reati di evasione, false dichiarazioni a pubblico ufficiale guida senza aver mai conseguito la patente. È in attesa di giudizio. (ANSA).