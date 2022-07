'Young Signorino aggredito a Napoli', concerto annullato

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - E' stato annullato il concerto che il trapper Young Signorino avrebbe dovuto tenere questa sera a Napoli. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi al Punk Tank Cafè.

Secondo notizie diffuse sui social, sarebbe stato aggredito questa mattina in piazza Garibaldi a Napoli e avrebbe deciso di tornare a Roma. "Purtroppo l'evento del live set di Young Signorino - è scritto in un post sulla pagina Fb del locale - è stato annullato per motivi che non competono a noi". Il fatto - sul quale si attende di fare chiarezza - sarebbe avvenuto all'esterno della Stazione centrale. (ANSA).