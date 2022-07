Viabilità: A16, sospesi cantieri per agevolare spostamenti

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Sulla A16 Napoli-Canosa, Autostrade per l'Italia ha disposto la sospensione delle attività dei cantieri di ammodernamento che in questa fase riguardano, prevalentemente, le barriere di sicurezza dei viadotti presenti lungo il tratto. Al fine di agevolare gli utenti negli spostamenti verso le località turistiche, è stato predisposto un calendario di interruzione dei lavori, sulla base dell'andamento dei flussi di traffico attesi.

In particolare, a partire da questa mattina, sono state ripristinate due corsie nel senso di marcia in direzione Canosa, lungo il tratto all'altezza del Viadotto Montevergine compreso tra gli svincoli di Avellino ovest ed Avellino est.

Secondo lo stesso criterio e per agevolare i primi rientri verso la città, è stata programmata a partire da venerdì 5 agosto la riapertura delle due corsie in direzione Napoli, lungo il tratto all'altezza dei Viadotti d'Antico tra Lacedonia e Vallata, Agrifoglio tra Vallata e Grottaminarda e Del Varco tra Grottaminarda e Benevento.

I lavori di ammodernamento riprenderanno tra il 5 settembre e il 12 settembre, tenendo altresì in considerazione l'evoluzione dei flussi di traffico.

Per consentire il prosieguo delle attività, sul tratto Vallata-Lacedonia in direzione Canosa, resta attivo invece il cantiere sul viadotto D'Omero. Al fine di agevolare gli spostamenti, sono tuttavia previste rimodulazioni dei lavori che garantiranno due corsie in direzione di Canosa nelle giornate di traffico più intenso.

Infine, si ricorda che per favorire gli utenti nella pianificazione del viaggio, Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul proprio portale un calendario delle giornate di esodo e controesodo. L'intero prospetto è suddiviso in tratte e fasce orarie caratterizzate da differenti "codici colore", sulla base dell'intensità del traffico atteso. (ANSA).