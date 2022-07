Vasto incendio in deposito azienda nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Un vasto incendio si è sviluppato in un deposito di un'azienda di Afragola, in provincia di Napoli. Il fumo è visibile a distanza di chilometri. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di un viadotto stradale. I vigili del fuoco sono sul posto.

"I cittadini di vari comuni - spiega Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che ha ricevuto diverse segnalazioni - stanno segnalando l'immenso rogo. Abbiamo subito allertato l'Arpac per fare i rilievi sull'aria". (ANSA).