Li sorprende nel box mentre fanno buco per vicino ufficio Pt

Ha sorpreso tre persone che all'interno del suo garage stavano praticando un foro per accedere all'adiacente ufficio postale. E' accaduto in via nuova San Rocco, a Napoli, ieri sera intorno alle 21.

Un residente della zona ha aperto il box e ha trovato all'interno tre uomini che stavano effettuando un foro alla parete. I tre quando lo hanno visto hanno scambiato anche qualche parola con l'uomo come se nulla fosse, per poi pian piano andare via.

Il proprietario del garage, rimasto senza parole, ha cercato di capire cosa stesse accadendo. Su una parete del box c'era un pannello e una volta tolto la scoperta: un bel foro della dimensione di 50x50 centimetri. Accanto al box l'ufficio postale Agenzia 23. Sul posto non sono stati rinvenuti attrezzi.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Napoli Marianella.

