Controlli di polizia a Napoli, identificate 38 persone

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Servizio straordinario di controllo del territorio a Napoli, nel quartiere Vasto, in particolare a piazza Nazionale, Principe Umberto, piazza Garibaldi e via Firenze.

Nel corso dell'attività effettuata dai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dagli agenti della Polizia Municipale sono state identificate 38 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e controllati 34 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, 2 sottoposti a fermo amministrativo e uno sequestrato ai fini della successiva confisca.

Infine, sono state contestate 16 violazioni del Codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro. (ANSA).