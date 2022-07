Turista rapinato mentre è seduto dinanzi ad un bar a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Un turista, mentre era seduto al tavolino di un bar in piazza Rodinò a Napoli, la scorsa notte è stato avvicinato da due individui a bordo di scooter uno dei quali armato di pistola. I rapinatori si son fatti consegnare dall'uomo - 47enne - un orologio dal valore di circa 6mila euro per poi fuggire. L'area è video-sorvegliata, indagini in corso dei Carabinieri della stazione di Napoli Chiaia. (ANSA).