Sorpreso alla 'Motorizzazione' con un microfono, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Si è presentato con un una microcamera con microfono collegato a un wi-fi portatile nascosta in una mascherina. Ma un cittadino indiano di 42 anni è stato scoperto da un funzionario della motorizzazione civile prima della sessione d'esami.

Il fatto è accaduto presso la motorizzazione civile di via Argine, a Napoli. Sul posto è giunta la polizia che ha denunciato l'uomo per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici. (ANSA).