Spara fuori da una discoteca, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - Aveva esploso colpi d'arma da fuoco all'esterno di una discoteca dalla quale era stato in precedenza allontanato: un modo per vendicare l'affronto subito che è costato caro al venticinquenne Daniele Marinello, che è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip di Napoli, su richiesta della Procura distrettuale antimafia. le accuse: detenzione e porto di arma comune da sparo e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso.

I fatti si verificarono la notte tra il 27 ed il 28 novembre 2021 all'esterno di una discoteca nel Centro Direzionale di Napoli. Dalle indagini è emerso che Marinello, dopo aver importunato gli avventori del locale, venne allontanato dagli addetti alla sicurezza. Dopo qualche però è tornato e, dopo aver aggredito fisicamente e verbalmente il personale della security, ha esploso dei colpi d'arma da fuoco mentre le persone uscivano dal locale. (ANSA).