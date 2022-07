Rubano uno scooter a Castellammare di Stabia, presi

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato di un ciclomotore un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell'ordine, e denunciato a piede libero il suo complice incensurato, di 16 anni.

I fatti la scorsa notte, alle 2.40, quando i militari della sezione radiomobile hanno sorpeso i due in via Marconi. Il minorenne è stato affidato ai propri genitori mentre l'arrestato è in attesa di giudizio. Lo scooter è stato restituito al proprietario. (ANSA).