Napoli: solidarietà del Consiglio a Peppe Di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - La presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato, insieme ai vicepresidenti Flavia Sorrentino e Salvatore Guangi e ai consiglieri Iris Savastano, Roberto Minopoli e Giorgio Longobardi, si sono recati alla Pescheria Di Napoli di Pianura per portare la solidarietà del Consiglio e del Comune di Napoli al titolare Peppe Di Napoli, dopo l'attentato incendiario delle scorse settimane.

Anzi - si legge in una nota - un'opportunità per ribadire un messaggio di coraggio e di speranza per il quartiere e per l'intera città". (ANSA).