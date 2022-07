Napoli: pace Osimhen-Spalletti tra applausi tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Osimhen seduto sul terreno alla fine dell'allenamento, Spalletti che va e gli tende la mano per aiutarlo ad alzarsi, spingendolo poi con simpatia a firmare autografi ai tifosi. E' tornata così oggi l'atmosfera di pace nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro dopo la tensione tra l'attaccante nigeriano che ieri è stato mandato a farsi la doccia prima del termine dell'allenamento dal tecnico, dopo le sue proteste per un fallo in partitella non fischiato ad Anguissa.

Una arrabbiatura di Osimhen che aveva messo di cattivo umore Spalletti, ma poi i due si sono chiariti ed è tornata la pace in campo nella seduta di stamattina nella località abruzzese, aperta al pubblico che ha assistito alla riappacificazione, sottolineandola con un applauso. Pomeriggio per il Napoli di riposo, si torna in campo domani mattina. (ANSA).