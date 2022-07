La compagnia dei Figliuoli lancia il progetto STEM4Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Avvicinare bambini e ragazzi alle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), le discipline scientifiche: nasce con questo obiettivo il progetto STEM4Napoli promosso da La compagnia dei Figliuoli, l'associazione che ha rilanciato a Napoli Il Nuovo Bianchi e l'Istituto Scuole Pie Napoletane. Il progetto sarà annunciato a Napoli domani martedì 26 luglio alle 9.30 nella sede de Il Nuovo Bianchi (Piazza Montesanto 25) in occasione del laboratorio "Nano Piccerella" organizzato in collaborazione con l'Accademia di Gagliato Globale, nel corso del quale scienziati ed esperti pratici aiuteranno i bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni ad avvicinarsi alle nanotecnologie e alle scienze.

La giornata si aprirà con l'incontro dei ragazzi con lo scienziato Mauro Ferrari, accademico bioingegnere e ricercatore, impegnato principalmente nella ricerca sulle nanotecnologie e nel campo della bioingegneria applicate in medicina.

"La Compagnia dei Figliuoli è nata - dichiara il suo presidente, Carmine Esposito - per dare parità di accesso ad un'istruzione dagli standard elevati, promuovendo al contempo l'educazione civica, il rispetto dell'ambiente, la convivenza tra famiglie di diverso background e quartiere; lo abbiamo fatto con successo rilanciando Il Nuovo Bianchi dal 2019 e dal 2021 rilanciando l'Istituto Scuole Pie. Il rilancio di Napoli passa anche dalla scuola e noi vogliamo fare la nostra parte. E lo facciamo sia con l'attività ordinaria che con laboratori e iniziative integrative come quella sull'educazione ambientale organizzata con Marevivo. Il progetto STEM4Napoli - prosegue Esposito - nasce per avvicinare sin da piccoli i bambini alle materie scientifiche e dare così più opportunità professionali da adulti. Napoli è ormai un punto di riferimento globale per i talenti, anche grazie all'impegno dei nostri atenei a partire dalla Federico II, ed è importante che il mondo della scuola faccia la sua parte".

La Compagnia dei Figliuoli è l'associazione senza scopo di lucro costituita per rilanciare nel 2018, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi, l'attività di istruzione iniziata dall'Istituto Bianchi quando i padri Barnabiti hanno scelto di passare la gestione all'Associazione. (ANSA).