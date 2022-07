Movida a Napoli, multe e sequestri della Polizia locale

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli presidiando i principali luoghi della movida cittadina, con particolare riguardo al consumo di alcool da parte di minori. In Via Toledo, così, due ragazzi minorenni sorpresi a consumare alcool sono stati affidati ai genitori, mentre il gestore dell'esercizio commerciale di via De Cesare che gli aveva venduto le bevande è stato segnalato alla Questura e ai servizi comunali competenti.

Nelle zone della Movida dei Quartieri Spagnoli e di Chiaia sono stati redatti 17 verbali per irregolarità amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne non autorizzate, diffusione di musica senza autorizzazione, esercizio di attività senza autorizzazione e sversamento illecito di rifiuti. Sequestrate 35 borse contraffatte posta in vendita in Via S. Brigida e 300 occhiali venduti senza autorizzazione da un ambulante in via Cesario Console.

Durante i controlli è stata anche individuata e denunciata all'autorità giudiziaria la realizzazione senza titoli, in un palazzo storico di via Posillipo, di un getto di cemento realizzato su una piattaforma prospiciente lo specchio d'acqua.

Postazioni di controllo per assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada sono state disposte, con personale motorizzato del Gruppo intervento territoriale in Via Orazio, Via Petrarca, Via Posillipo, Piazza Municipio, Piazza Vittoria e Piazza Garibaldi: effettuati 83 controlli e redatti 51 verbali di contravvenzione per guida senza casco, assenza di documenti di circolazione e di copertura assicurativa, e altri comportamenti vietati alla guida, oltre a 16 fermi o sequestri e al ritiro di 6 patenti come sanzioni accessorie per le infrazioni rilevate.

Per contrastare le criticità registrate in Piazza Garibaldi, sono state impegnate sei pattuglie su auto della Municipale, per un totale di diciotto operatori, che hanno assicurato il presidio del territorio fino alla mezzanotte, impedendo lo svolgimento dei mercatini abusivi. (ANSA).