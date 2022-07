La 'pace' al IX Simposio di scultura del marmo di Vitulano

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Si svolgerà dall'1 all'11 agosto la IX edizione del Simposio di scultura del marmo di Vitulano (Benevento); l'artista selezionata dall'Amministrazione comunale è Stefania Palumbo che ha una lunga carriera in campo scultoreo e ha partecipato a simposi in tutto il mondo. Il tema dell'evento sarà "La pace". "Vitulano si conferma capitale dell'arte scultorea nel Sannio" dice il sindaco, Raffaele Scarinzi. L'appuntamento sarà arricchito anche da un'opera commissionata dalla ProLoco Camposauro a don Battista Marello.

Una fontana, affermano gli organizzatori della kermesse, "che arricchirà il centro cittadino, voluta fortemente dal direttivo dell'associazione che nel lasciare il testimone alle nuove leve ha voluto regalare al paese uno scorcio di bellezza". Il sindaco ringrazia "tutti i consiglieri per il sostegno alla manifestazione" e sottolinea: "Don Marello si è interessato a Vitulano e al suo Simposio essendo profondo conoscitore del marmo policromo e custode dell'opera di Luigi Vanvitelli e di Ferdinando IV di Borbone nella sua San Leucio".

Va definendosi anche il calendario degli eventi culturali legati al Simposio e, afferma l'assessore alla Cultura Emanuele Calabrese, "danno frutti anche le tante sinergie realizzate nel corso degli anni; il Simposio ha rilanciato il turismo e la bellezza dei nostri luoghi". Le opere saranno presentate l'11 nell'ambito dell'Estate vitulanese, con eventi in calendario dall'8 all'11 agosto.

Stefania Palumbo, 46enne, pugliese di San Pietro Vernotico, residente a Carrara, realizzerà la scultura intitolata "Empatia" con marmo di Carrara e tasselli in marmo di Vitulano. Spiega, tra l'altro, la scultrice nella scheda tecnica: "Empatia è l'attitudine a sentirsi in armonia con l'altro, in connessione con esso, mantenendo la propria individualità. L'empatia è ciò che si crea durante un dialogo. Ciò è rappresentato nella scultura dalle due forme che si intrecciano". (ANSA).