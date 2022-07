A Napoli 'parcheggi privati' con le transenne del Comune

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Non solo catene e paletti, ma anche le transenne del Comune vengono utilizzate a Napoli per occupare abusivamente spazi di strada e creare così dei 'parchegi privati'. Li hanno rimossi i Carabinieri e la Polizia municipale, durante i controlli notturni anti movida-selvaggia.

Nello specifico, oltre a decine di sanzioni per la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, musica troppo alta, infrazioni di vario tipo al codice della strada, Carabinieri e Polizia municipale hanno preso di mira chi occupa abusivamente lo spazio pubblico. Cento i paletti e le catene rimossi lungo diverse vie dei quartieri Montecalvario e Chiaia che erano stati installati abusivamente per assicurarsi appunto il parcheggio privato. Rimosse anche 5 transenne del Comune di Napoli utilizzate per lo stesso motivo e di cui qualcuno si era impossessato non si sa dove.

E a proposito di parcheggi tre fratelli sono stati sorpresi e denunciati mentre facevano i parcheggiatori abusivi in via Cesare Battisti, nonostante fossero colpiti da un provvedimento che gli vietava l'accesso nelle aree urbane.

Sono 9, invece, i veicoli sequestrati perché parcheggiati in strada senza assicurazione.

Durante i controlli un 54enne è stato denunciato: in tasca aveva un coltello tattico.

Denunciati il titolare di un esercizio commerciale e il suo collaboratore perchè somministravano bevande alcoliche, in un locale di vico Carrozzieri, a 15enni e 17enni.

Controlli a tappeto per i Carabinieri della compagnia Stella con focus su piazza Mercato. Il servizio è stato svolto insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli e agli agenti della Polizia municipale.

Durante la notte sono state controllate 21 persone (10 pregiudicate); 21 i mezzi ispezionati, con 17 contravvenzioni per un totale di 30mila euro e 6 scooter sequestrati; 28 i punti complessivi decurtati dalle patenti e 5 le carte di circolazione ritirate.

Sequestrata anche una pistola replica senza il tappo rosso identica a quelle utilizzate dalle forze dell'ordine e trovate 9 cartucce 9x21 in un'area condominiale di un edificio del quartiere.

Denunciato, infine, un uomo fermato in strada con addosso 11 dosi di cocaina pronte alla vendita. (ANSA).