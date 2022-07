Preso dopo richiesta pizzo: sindaco Qualiano, è giorno buono

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "È un giorno buono, Qualiano. Oggi sono molto soddisfatto. Da sindaco, prima di tutto ma anche da uomo che coltiva un'idea di legalità che cerca di tramandare ai propri figli". Lo dice il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, commentando l'arresto di un uomo che aveva chiesto mille euro ad una pasticciera che lo ha denunciato.

"La donna, 31 anni, non ha ceduto alle minacce ed ha denunciato tutto ai carabinieri. La ringrazio pubblicamente per il segnale che ha dato al territorio. E ringrazio i carabinieri per questa brillante operazione e per l'enorme lavoro quotidiano in città", ha aggiunto il primo cittadino. "La paura della commerciante è stata grande ma lo è stata anche la fiducia nelle istituzioni e così la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari della locale stazione, agli ordini del comandante Manuel Giusa, hanno organizzato il servizio e all'incontro si sono presentati anche loro stringendo le manette ai polsi dell'uomo", ha concluso de Leonardis. (ANSA).