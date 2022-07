Preso dopo richiesta pizzo: Di Fenza, ora alzare la guardia

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Un'operazione brillante quella condotta dai Carabinieri di Qualiano che non hanno consentito alle 'sanguisughe del commercio' di estorcere denaro ad una giovanissima imprenditrice, che con tanto coraggio, ha denunciato il 56enne". Lo scrive, in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale dei Moderati in Campania commentando l'arresto di un uomo, avvenuto a Qualiano, per tentata estorsione.

"La proprietaria della pasticceria merita tutta la mia ammirazione, non si è piegata ai voleri della camorra e si è affidata alle forze dell'ordine che, come sempre, hanno risposto: "presente". Ora è il momento di alzare la guardia. Nel giro di poche settimane stanno balzando agli onori della cronaca, sempre con più frequenza, notizie legate a fenomeni estorsivi ai danni di imprenditori - prosegue Di Fenza - La camorra sta tentando nuovamente di mettere le mani sul tessuto economico sociale delle nostre realtà, non lo possiamo consentire, chiediamo punizioni severe per gli estorsori ma soprattutto un monitoraggio capillare del territorio da parte delle forze dell'ordine". (ANSA).