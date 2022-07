Preso dopo richiesta pizzo: Borrelli, pasticciera un esempio

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Una pasticciera di Qualiano non si è piegata alla richiesta di pizzo di mille euro avanzata da un esponente del clan Di Rosa. Ha denunciato il camorrista ed è riuscita a farlo arrestare. Un esempio di grande coraggio che ogni imprenditore vessato dalla criminalità dovrebbe seguire".

Lo afferma il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"Nonostante la paura - aggiunge - la giovane pasticciera non ha voluto vedere vanificati tutti i suoi sforzi imprenditoriali per colpa della camorra, e ha scelto la strada della legge. E' questa la via da seguire in questi casi, non ci sono altri mezzi purtroppo. Piegarsi agli estorsori significa avere una condanna a vita, una tassa da pagare per sempre. Noi siamo dalla parte di questa giovane donna, che ora va sostenuta e tutelata". (ANSA).