Pino morto in piazza Ischia diventerà opera d'arte

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Non finirà tagliato il tronco del pino che per anni ha dato ombra ai tantissimi frequentatori estivi della piazzetta san Girolamo di Ischia. L'albero, ormai morto, avrà nuova vita, grazie all'artista Giusy Milone, che trasformerà il tronco del pino nella scultura "Ferrante" ispirata a Ferrante d'Avalos, marito di Vittoria Colonna, celebre poetessa vissuta nel Castello Aragonese d'Ischia.

Giusy Milone è nota per esse l'autrice della scultura del Pino Sentinella, sulla statale amalfitana 163 nel comune di Piano di Sorrento, realizzata nel 2020 e a breve si metterà al lavoro perché il pino vissuto per 130 anni resti parte integrante della celebre piazzetta dell'isola partenopea. Il progetto ha infatti come obiettivo rendere l'opera visibile dalla caratteristica piazzetta ischitana, per divenire attrazione per turisti e abitanti. Un'opera d'arte portatrice di un messaggio importante: la salvaguardia e valorizzazione dei pini ischitani. L'intervento è stato voluto dai proprietari dell'area dove insiste il pino, con il patrocinio morale del Comune di Ischia.

Un percorso seguito anche nell'arte di Milone che ha esposto anche negli Usa, a Los Angeles, dove è stata selezionata alla Biennale di Arte Contemporanea e da alcuni anni è docente di discipline plastiche al liceo artistico di Tivoli, dove vive e lavora. (ANSA).