Muore mentre insegue ladro: Filt Cgil, uomo di gran cuore

(ANSA) - CASERTA, 23 LUG - La Filt Cgil di Caserta "è addolorata per l'improvvisa morte dell'amico Carlo Palma. Amico di vecchia data da quando ancora lavorava allo Scalo Merci Ferroviario di Maddaloni Marcianise. Con lui, soprattutto personalmente - scrive il sindacalista della Cgil Angelo Lustro - abbiamo condiviso tanto anche dopo che è stato trasferito alla struttura di RFI di Caserta di Pulizia e Decoro. Spesso ci vedevamo e insieme decidevano cosa era opportuno fare per il lavoro che svolgeva".

"Persona umile e di gran cuore", lo ricorda ancora Lustro. "E lo ha dimostrato rincorrendo un ladruncolo, nella stazione di Santa Maria Capua Vetere senza esitare. Sempre disponibile con tutti e figurarsi poi con chi conosceva. Ultimo nostro impegno comune è stato all'organizzazione della manifestazione dell'1 maggio di quest'anno, di Cgil Cisl e Uil di Caserta svoltasi proprio nell'area dello Scalo Merci nell'area di Marcitalia.

Meno di una settimana fa ci eravamo sentiti telefonicamente per un progetto che interessava un presidio delle stazioni ferroviarie interessato dai lavori. Alla famiglie la nostra vicinanza al dolore per l'improvvisa morte di Carlo. Ti porteremo nel nostro cuore a mo di esempio come uomo oltre che lavoratore". (ANSA).