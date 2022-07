Movida a Napoli,sequestrato locale per festa con 707 persone

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Aveva organizzato a Napoli una "serata danzante" con 707 persone senza le autorizzazioni relative alla agibilità e alla sicurezza: per questo gli è stato notificato un provvediemnto di sequestro penale del locale, oltre a un verbale per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per aver organizzato un pubblico spettacolo con musica dal vivo, con conseguente sequestro anche della strumentazione musicale. L'organizzatore della serata è stato denunciato alla magistratura.

La scoperta della discoteca illegale è frutto dei controlli anti-movida selvaggia condotti dalla Polizia locale di Napoli, che in ore serali e notturne presidia i principali luoghi della movida cittadina, intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione. Sono stati cinque i verbali per locali che violavano le prescrizioni di impatto acustico diffondendo musica ad alto volume. Nelle adiacenze dei locali controllati, poi, sono stati sorpresi e multati 12 parcheggiatori abusivi ai quali sono stati sequestrati "proventi illeciti" per circa 700 euro.

Quarantacinque i verbali per soste irregolari. (ANSA).