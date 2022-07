Giannetta, nel mio futuro vedo il cinema e un ruolo black

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Sono una terrona e me ne vanto".

Una frase potente nonostante il candore della voce e dello sguardo, con la quale Maria Grazia Giannetta risponde a chi, al Giffoni Film Festival, le chiede come abbia reagito ad eventuali complimenti eccessivi e non graditi. "Non ho casi eclatanti da raccontare - dice l'eroina della fiction Blanca - e forse questo è anche peggio perché le insinuazioni sono più sottili. Sono terrona e sono donna. Quando sono arrivata a Roma sentivo battute anche simpatiche dette scherzando, ma che si insinuano dentro. Oggi dico che sono terrona e me me vanto".

Nel suo futuro professionale c'è sicuramente la seconda stagione di Blanca, in cui interpreta una profiler ipovedente, "ma ancora non ho ricevuto nulla e quindi non ne posso parlare.

È stata un'esperienza molto intensa, sono stata aiutata molto a calarmi nella parte. Nel personaggio c'è molto di me. Ho preso un po' la mia parte di quando ero un'adolescente po' naif, autoironica e anche un po' cinica. Ho ripreso quella parte di me e l'ho resa esponenziale".

Il suo volto è legato a personaggi amatissimi della televisione italiana, che hanno conquistato il pubblico per simpatia ma anche per la capacità di regalare emozioni.

"Sicuramente ci sarà anche Don Matteo anche se si girerà tra due anni. Intanto c'è la seconda stagione di Buongiorno, mamma! con Raul Bova. È un set molto interessante, una serie corale, con colleghi e colleghe giovani. Lavorare con Bova che ha una grande esperienza è molto stimolante".

Apprezzata nella conduzione di Sanremo ha detto: "Lo rifarei, ma in modo diverso dallo scorso anno", mentre nel futuro vorrebbe "fare cinema. È arrivato il momento - svela - di affrontare ruoli diversi con un personaggio black, black, black.

E lo faccio per una mia esigenza artistica. Vorrei interpretare un personaggio con un bell'animo nero. Tra le mie eroine preferite ci sono Nikita e Scarlet". (ANSA).