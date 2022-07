Domani la consegna del premio "Telesia for Peoples"

(ANSA) - BENEVENTO, 23 LUG - Cerimonia-spettacolo, domani sera, alle Terme di Telese, per la consegna del Premio "Telesia for Peoples" che chiuderà la nona edizione della omonima manifestazione, promossa dall'associazione italoamericana no profit "Icosit".

"L'evento quest'anno è dedicato alla pace nel mondo e per tale motivo - spiegano i promotori - molta attenzione è stata data a personaggi che si sono prodigati e continuano a farlo affinché si possa fermare la guerra in Ucraina".

Questo l'elenco dei vincitori del Premio "Telesia for Peoples" 2022: l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina, Pier Francesco Zazo, Stefania Proietti (Sindaco di Assisi), l'inviato di guerra del quotidiano "Avvenire" Nello Scavo, la Coldiretti Nazionale, l'imprenditore Nicola Grasso, l'avvocato Armando Rocco e il Centro Studi "Piero Calamandrei".

Durante la cerimonia si esibiranno diversi artisti, tra cui Gabriel Damiani, il cabarettista Ciro Giustiniani, il ballerino di "Amici" 2022 Leonardo Lini, e Livio Cori che concluderà la serata spettacolo con un dj set live.

A fare gli onori di casa, il Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso e Alfredo Minieri, presidente della "Impresa Minieri Spa". Tra i presenti anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento, e il presidente facente funzione della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

L'ingresso all'evento del "Telesia for Peoples", che è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento, dalla Città di Telese Terme e dalla Pro Loco Telesia, è gratuito fino a esaurimento posti.