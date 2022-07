Covid: Campania, stabile occupazione posti terapia intensiva

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Sono 7.016 i positivi al Covid registrati in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 33.527 test effettuati (di cui 28.848 antigenici e 4.679 molecolari) con un tasso di incidenza che supera il 20 per cento. Ieri i positivi sono stati 7.358 a fronte di 33.132 test.

I deceduti sono stati tre (uno in precedenza ma registrato ieri).

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (stabile rispetto al dato di ieri) a fronte dei 573 disponibili.

Per la degenza ordinaria si registra l'occupazione di 681 posti (in calo rispetto a ieri che erano 710) a fronte di una disponibilità di 3.160 posti (tra posti letto Covid e offerta privata). (ANSA).