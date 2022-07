Minacce di morte per sindaco di Sant'Antimo, 'vado avanti'

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Minacce di morte via social: il destinatario è il sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno, che ha denunciato tutto ai carabinieri.

"L'avvertimento arriva da un profilo, che non sembra essere falso, e qualora fosse questo l'autore, sarebbe un giovane che mostra una ventina di anni. Bravata? Reazione alla stretta sui controlli voluta da me, dopo l'incontro con il Prefetto? Comunque un episodio da non sottovalutare", spiega.

"Le offese e le minacce di morte che ho ricevuto stanotte sulla mia pagina social non fermeranno la mia azione amministrativa, anzi, confermano che la strada intrapresa è quella giusta e andremo avanti - commenta il primo cittadino -.

Non ho esitato un secondo, la mia formazione giuridica ed il ruolo istituzionale me lo impongono, a recarmi presso la locale Tenenza dei Carabinieri a sporgere denuncia contro questo soggetto, che non conosco personalmente, ma che mi auguro sia individuato è punito come merita".

"Le minacce arrivano puntuali subito dopo le attività di contrasto alle illegalità che abbiamo messo in campo con la nostra polizia locale e i carabinieri e subito dopo l'incontro avuto con il Prefetto. È chiaro, che qualcuno non ha 'gradito' la nostra attività ed a questo qualcuno dico con fermezza e senza mezzi termini che andremo avanti ancora più spediti perché la normalità di Sant'Antimo per me è la regola e non l'eccezione". (ANSA).