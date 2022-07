Giffoni: Fascione,ecosistema delle startup campane cresce ancora

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - L'assessore regionale all'Innovazione Valeria Fascione -protagonista, oggi, tra gli altri, del Panel organizzato da Giffoni Innovation Hub per la rassegna Giffoni Next Generation "Regione Campania: i luoghi identitari dell'innovazione" - ha raccontato ai giovani under 30 il mondo delle startup del territorio campano e di quanto sul piano Innovazione la Campania sia cresciuta negli ultimi anni.

Da due a sei incubatori certificati.

"L'ecosistema campano delle startup è cresciuto non solo nei numeri ma soprattutto nella qualità dell'offerta con sei incubatori certificati che coprono tutte le province - ha detto l'assessore durante il suo intervento -. Dal 2015 a oggi ai soggetti storici che muovevano i primi passi nell'incubazione di impresa, si aggiungono nuovi player che lavorano su verticali importanti dalle scienze della vita, all'agrifood, all'edutech e grazie alla nuova programmazione dei fondi europei 21-27 potranno operare in un territorio sempre più in rete e connesso.

Parte da Giffoni la nuova sfida della Campania dell'innovazione ancora più competitiva e attrattiva per talenti, startup e capitali".

Poi il riferimento al tema centrale del Giffoni Film Festival 2022 quello degli invisibili e all'attenzione delle Istituzioni per i più giovani. "Il tema degli invisibili è un'ottima contrapposizione a quello del panel - ha evidenziato l'assessore - Noi che rappresentiamo le istituzioni e le strutture ad esse connesse, abbiamo la responsabilità di creare le opportunità per imprese, giovani, donne e tutti quei soggetti appunto invisibili che spesso cercano di emergere ma non hanno punti di riferimento solidi". (ANSA).