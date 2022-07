Sabato parte a Cetara 'Frangenti', festival teatro e musica

(ANSA) - CETARA (SALERNO), 21 LUG - Tutto è pronto nel borgo marinaro di Cetara, nel cuore della Costiera amalfitana, per "Frangenti", il festival di teatro e musica diretto da Vincenzo Albano. Il Cetara Arts Festival 2022 si sviluppa in due fasi - dal 23 al 30 luglio e dal 25 agosto al 3 settembre - e ospiterà sei concerti in esclusiva regionale, undici spettacoli per famiglie e quattro per adulti.

Giunta alla VI edizione, Frangenti comincia sabato con la musica di Giorgio Poi e prosegue con la sezione #stories il giorno 26 luglio (ore 21:00 Torre Vicereale). "Il Vecchio e il Mare" di E. Hemingway sarà raccontato dall'attore Paolo Cresta, insieme a Carlo Lomanto.

Il 28 luglio (ore 21:00 Torre Vicereale) "Omu a mari", un progetto che nasce e si sviluppa a partire dalla riscrittura di alcune parti del romanzo di Stefano D'Arrigo, Horcynus Orca.

Protagonisti sono i pescatori e gli uomini di mare dello Stretto di Messina.

Il 30 luglio torna la sezione #live con il concerto di Cristina Donà, nell'area porto sospesa tra mare e terra.

Dopo una sosta, il programma riprende con la sezione #stories il giorno 26 agosto con "La vita salva" (ore 21:00 Torre Vicereale) un "inno alla complessità meravigliosa e sorprendente della vita con l'incrocio di più storie, di più vite, di più personaggi".

Infine il 28 agosto (ore 21:00 Piazzetta al Casale) andrà in scena "Un giorno bianco" un reading, tra musica e parole, dal libro "Ho costruito una casa da giardiniere" di G. Clément.

Per il programma #Live, in piazzetta Grotta, previste le esibizioni di Folcast (25 agosto), giovane e talentuoso cantautore romano salito alla ribalta al Festival di Sanremo; Zibba e Erica Mou (27 agosto), con un concerto minimale, chitarra e loop; Cecilia (1 settembre) e, a chiudere la sezione, Riccardo Sinigallia (3 settembre).

Molti gli appuntamenti anche della sezione #KIDS, spettacoli dedicati in particolare ai più giovani. (ANSA).