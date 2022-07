Giffoni: il 22 al festival Beatrice Grannò e i Me contro te

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Secondo giorno, il 22 luglio, del Giffoni Film Festival, in programma fino al 30 luglio a Giffoni Valle Piana. Oltre ai film in concorso, non mancheranno gli incontri, le anteprime e gli eventi speciali, i progetti ma anche le attività sul tema dell'innovazione con il Dream Team, quelle gastronomiche del Giffoni Food Show, il teatro dello Street Fest e i concerti del Giffoni Music Concept.

A tu per tu con i giffoner, domani, ci saranno Beatrice Grannò, amatissima in Doc - Nelle tue mani ed attualmente impegnata sul set di The white lotus prossimamente su HBO, i Me contro Te, per la gioia dei più piccoli, Phaym Bhuiyan, nastro d'argento per Bangla e vincitore nel 2020 del Donatello come miglior regista esordiente, e Andrea Occhipinti, fondatore e presidente della Lucky Red. E ancora, nella sezione Impact! dedicata ai giovani tra i 18 e i 30 anni, i ragazzi incontreranno Samuele Bersani e potranno confrontarsi in tema di relazioni internazionali con Stefano Pontecorvo, diplomatico di lungo corso.

La giornata del 22 luglio continua con un'anteprima e tre eventi speciali. I ragazzi parteciperanno all'anteprima di Brian and Charles, il film distribuito da Lucky Red nelle sale dal prossimo 24 agosto. Al festival, insieme a Charles (Chris Hayward con il supporto post produttivo di Rupert Majendie), ci sarà Brian (David Earl) e il regista che ha raccontato la loro storia Jim Archer. Tra gli eventi speciali, la presentazione di Tutto chiede salvezza, la serie Netflix, prodotta da Picomedia, alla presenza del regista e autore Francesco Bruni, del protagonista Federico Cesari e dell'autore dell'omonimo romanzo (Mondadori) a cui la serie è liberamente tratta, nonché tra gli autori della serie stessa, Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani 2020; il ritorno a Giffoni de I Soldi Spicci, che presenteranno il loro ultimo film Un mondo sotto social. Infine l'evento L'audiovisivo al servizio del contrasto alla povertà culturale, con la partecipazione del presidente di Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo, e il presidente dell'impresa sociale Con i Bambini, Marco Rossi Doria. In serata, alle 22, nella cornice del Giffoni Music Concept LDA e Napoleone si esibiranno per il pubblico di Giffoni. (ANSA).