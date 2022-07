Flash mob in piazza a Napoli dopo la rapina dell'orologio

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Flash mob stamattina dopo la rapina choc ai danni di un turista svizzero seduto ai tavolini di un bar di Piazza Trieste e Trento di Napoli avvenuta l'altra sera, quando un ragazzo ha puntato una pistola alla testa dell'uomo per rubargli un orologio. Vi hanno preso parte Ciro Fiola presidente della camera di commercio; il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli; Luigi Carbone presidente della commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli; Benedetta Sciannimanica assessore alla I municipalità; Gianni Caselli capogruppo di Europa Verde alla I municipalità; Ferdinando Ruocco esponente di Europa Verde; Antonio Visconti; titolare del Monideee e Massimiliano Rosati del Gambrinus e alcuni commercianti che operano in piazza.

"Sono anni - dicono in una nota Borrelli e Carbone - che chiediamo più sicurezza in questa piazza e incredibilmente le risposte sono sempre vaghe e inefficaci. Nel 2018 ci fu una sparatoria tra la gente, nel 2019 una stesa tra i locali, recentemente addirittura ci sono stati dei video di tiktoker che si sono fatti i video mentre in pieno giorno si facevano il bagno nella fontana pubblica al centro della piazza. Purtroppo certi esponenti delle istituzioni sembrano asserragliati nei loro palazzi e non si rendono conto di quello che succede a pochi metri da loro. Dopo le 23 e nei weekend in questa zona governa la delinquenza. Servono subito un presidio fisso di polizia, videosorveglianza e un minimo di decoro a partire dall'aiuola al centro della piazza che è in condizioni indecenti da diversi mesi. Per non parlare dell'area pedonale di fronte al Palazzo Reale e al San Carlo da troppo tempo in mano dei parcheggiatori abusivi che noi abbiamo denunciato innumerevoli volte". (ANSA).