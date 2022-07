San Giorgio del Sannio,mobilitazione per salvare il convento

(ANSA) - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BENEVENTO), 20 LUG - A San Giorgio del Sannio nasce il comitato "Vita al convento", che raccoglie già centinaia di dichiarazioni di sostegno sui social, per scongiurare la chiusura a fine agosto del locale convento dei Frati Minori, da sempre punto di riferimento religioso e sociale sul territorio. Il Ministro provinciale dell'Ordine ha dato l'annuncio della chiusura, suscitando la reazione delle decine di volontari che collaborano con le attività del convento a favore dei più poveri. Si ricorda che qui sono stati formati ed avviati alla vita lavorativa centinaia di ragazzi, soprattutto orfani. Poi le tante iniziative per aggregare e aiutare, dai tornei di calcetto al teatro, dai campi estivi alle pesche di beneficenza. Fino alla mensa per le persone meno abbienti.

Ricorda il comitato: "Sono state centinaia le famiglie e migliaia le persone di San Giorgio del Sannio ed oltre che hanno trovato aiuto e ristoro dalle attività del Convento: forniamo nei giorni di festa un pasto caldo nella nostra sala mensa o, causa Covid, consegnato presso le abitazioni; forniamo una-due volte al mese un pacco alimentare in collaborazione col Banco Alimentare a tutti quelli che ne hanno bisogno. E poi c'e' tanto tanto altro. Stiamo organizzando una raccolta di firme, nelle prossime ore vi informeremo su dove saranno collocati i banchetti per la raccolta. Tutti auspichiamo un ripensamento da parte del Ministro Provinciale e saremo comunque pronti a far valere la nostra voce, quella degli ultimi, presso ogni istituzione ecclesiastica possibile". (ANSA).